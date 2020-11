Spezia- Atalanta, le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri (Di sabato 21 novembre 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare la prestazione di ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori Leggi su ecodibergamo (Di sabato 21 novembre 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare ladi ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori

battitomilan7 : RT @lucacerasuolo: L’Atalanta fu presa a pallonate a Napoli. Per le grandi firme della tv fu merito dei 15 giorni di bolla a Castelvolturn… - TuttoMercatoWeb : L'Atalanta non brilla, Spezia salvato da Provedel nel finale: pari a reti bianche a Cesena - ClaudioTonon : Certo che lo Spezia che blocca l'Atalanta senza nessun supercampione, chissà cosa non spenderà per il suo superallenatore... - ellegadoo : ?? #SerieA / Game Over | Spezia 0-0 Atalanta - TOSADORIDANIELA : RT @lucacerasuolo: L’Atalanta fu presa a pallonate a Napoli. Per le grandi firme della tv fu merito dei 15 giorni di bolla a Castelvolturn… -