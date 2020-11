Inzaghi: “A Firenze per il riscatto, in questo momento saremmo salvi” (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Vigilia di campionato per il Benevento che domani alle 12.30 sarà ospite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa: Filosofia – “Penso che non dobbiamo snaturarci, veniamo da una gara storta che va dimenticata. E’ stata l’unica di questa stagione sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di mettere in campo il meglio” Iago Falque – “Non sarà dei nostri ma speriamo di recuperarlo per i prossimi impegni” Turnover – “E’ chiaro che solo Lapadula ha fatto viaggi lunghi molto dispendiosi ma valuterò fino alla fine l’impiego di ciascuno”. momento – “Sento tante chiacchiere ma penso che questa squadra sotto la mia gestione ha fatto 46 partite ma ne ha sbagliate totalmente soltanto due. Noi oggi saremmo salvi ma leggendo i giornali sembriamo già ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Vigilia di campionato per il Benevento che domani alle 12.30 sarà ospite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Le dichiarazioni diin conferenza stampa: Filosofia – “Penso che non dobbiamo snaturarci, veniamo da una gara storta che va dimenticata. E’ stata l’unica di questa stagione sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di mettere in campo il meglio” Iago Falque – “Non sarà dei nostri ma speriamo di recuperarlo per i prossimi impegni” Turnover – “E’ chiaro che solo Lapadula ha fatto viaggi lunghi molto dispendiosi ma valuterò fino alla fine l’impiego di ciascuno”.– “Sento tante chiacchiere ma penso che questa squadra sotto la mia gestione ha fatto 46 partite ma ne ha sbagliate totalmente soltanto due. Noi oggisalvi ma leggendo i giornali sembriamo già ...

