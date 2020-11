Frenano i contagi ma i decessi mettono ancora paura (Di domenica 22 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 34764 nuovi casi positivi al coronavirus e 692 decessi per Covid-19. Il rapporto tra i nuovi casi e i 237 mila tamponi effettuati è sceso al 14,6%. Significa che risulta positivo circa un test su sette. I numeri del giorno segnalano un contagio sostanzialmente stabile. Il segnale più incoraggiante viene dalle cifre dei ricoveri. In terapia intensiva ci sono solo 10 pazienti in più del giorno precedente e in tutto gli ospedalizzati crescono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 22 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 34764 nuovi casi positivi al coronavirus e 692per Covid-19. Il rapporto tra i nuovi casi e i 237 mila tamponi effettuati è sceso al 14,6%. Significa che risulta positivo circa un test su sette. I numeri del giorno segnalano uno sostanzialmente stabile. Il segnale più incoraggiante viene dalle cifre dei ricoveri. In terapia intensiva ci sono solo 10 pazienti in più del giorno precedente e in tutto gli ospedalizzati crescono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

