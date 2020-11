De Zerbi: "Voglio un Sassuolo col sangue agli occhi. Caputo ancora out" (Di sabato 21 novembre 2020) Sassuolo - Alla vigilia di Verona-Sassuolo , l'allenatore degli emiliani Roberto De Zerbi ha presentato la partita in conferenza stampa: "Mi aspetto di vedere il gusto di giocare con il sangue agli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020)- Alla vigilia di Verona-, l'allenatore degli emiliani Roberto Deha presentato la partita in conferenza stampa: "Mi aspetto di vedere il gusto di giocare con il...

sportli26181512 : De Zerbi: 'Voglio un #Sassuolo col sangue agli occhi. Caputo ancora out': Il tecnico neroverde: 'Il Verona forse st… - zazoomblog : Verona-Sassuolo De Zerbi: “Voglio una squadra con il sangue agli occhi” - #Verona-Sassuolo #Zerbi: #“Voglio - sportface2016 : #VeronaSassuolo, le parole di #DeZerbi in conferenza - TuttoMercatoWeb : De Zerbi: 'Voglio il Sassuolo con il sangue agli occhi. Complimenti? Il calcio è un circo' - gabbionemax : @milan_corner De Zerbi lo voglio vedere in una big -