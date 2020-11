Casaleggio: "Condannare Amazon non risolve il problema, lo aggrava" (Di sabato 21 novembre 2020) “Il Covid ha fatto accelerare il processo di trasformazione verso l’online almeno di 5 anni chi non aveva ancora provato a comprare online lo ha fatto quest’anno” Davide Casaleggio è uno dei maggiori esperti italiani di e-commerce, la Casaleggio Associati da anni sforna ricerche su un tema che oggi più che mai è al centro del dibattito economico, ma anche politico, con un movimento di ‘resistenza’ agli acquisti online che trova sempre più leader disposti a darne voce: “Non possiamo arroccarci su posizioni luddiste che non risolvono mai il problema, ma lo aggravano”, dice il manager. Per Casaleggio “la pandemia ha reso consapevoli molti italiani dell’esistenza dell’e-commerce”, ma l’epoca del coronavirus sta velocizzando un processo in moto già da tempo: “Al netto delle dinamiche legate esclusivamente ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) “Il Covid ha fatto accelerare il processo di trasformazione verso l’online almeno di 5 anni chi non aveva ancora provato a comprare online lo ha fatto quest’anno” Davideè uno dei maggiori esperti italiani di e-commerce, laAssociati da anni sforna ricerche su un tema che oggi più che mai è al centro del dibattito economico, ma anche politico, con un movimento di ‘resistenza’ agli acquisti online che trova sempre più leader disposti a darne voce: “Non possiamo arroccarci su posizioni luddiste che non risolvono mai il, ma lono”, dice il manager. Per“la pandemia ha reso consapevoli molti italiani dell’esistenza dell’e-commerce”, ma l’epoca del coronavirus sta velocizzando un processo in moto già da tempo: “Al netto delle dinamiche legate esclusivamente ...

"Il Covid ha fatto accelerare il processo di trasformazione verso l'online almeno di 5 anni chi non aveva ancora provato a comprare online lo ha fatto quest'anno" Davide Casaleggio è uno dei maggiori ...