Amici 20, Sebastian strega Giulia: Maria le fa ammettere tutto (Di sabato 21 novembre 2020) E’ tornato ad Amici 20 Sebastian come professionista ed ha stregato la concorrente Giulia. La conduttrice la convince ad ammettere tutto. Maria De Filippi è un’amante del gossip nella scuola di “Amici” e anche quest’anno vuole far conoscere al pubblico cosa accade dietro le quinte del programma. Se si accorge che sta sbocciando un amore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 21 novembre 2020) E’ tornato ad20come professionista ed hato la concorrente. La conduttrice la convince adDe Filippi è un’amante del gossip nella scuola di “” e anche quest’anno vuole far conoscere al pubblico cosa accade dietro le quinte del programma. Se si accorge che sta sbocciando un amore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TinitaxFp : MAAAA RAGA MA HO APPENA CAPITO CHI È SEBASTIÁN WTF, ma non era già stato ad amici? #Amici20 - maccarimiranda : #Sebastian #Amici20 Come far volare tavoli e sedie coreografia magnifica interpretata da un grande Sebastian Quest… - eccarebb : comunque sebastian di amici è un gran bel ragazzo - fuckyoutiddy : RT @ujkivetmuar: Sebastian meraviglioso, al di là della bellezza è proprio bravo, sicuramente uno dei migliori usciti da Amici #Amici20 - Notiziedi_it : Amici 20, Giulia cotta di Sebastian: Maria De Filippi la scopre | Video Witty Tv -