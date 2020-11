Uomini e Donne 20 novembre: le anticipazioni del Trono Over e Trono Classico di oggi (Di venerdì 20 novembre 2020) Uomini e Donne continua a stupire puntata dopo puntata. E’ successo anche ieri, con il Trono Over protagonista assoluto della trasmissione. E come spesso accade i colpi di scena non sono mancati. Compreso qualche acceso dibattito che, si sa, è capace di infuocare gli animi dei telespettatori. Secondo le anticipazioni la puntata di oggi dovrebbe essere più tranquilla in questo senso, ma non per questo meno avvincente. Sotto i riflettori il Trono Classico, che deve ancora dispiegare diversi nodi intricati. Come quello che riguarda il tronista Davide. Il suo percorso lo ha portato a conoscere diverse ragazze, ma non con tutte le cose stanno precedendo al meglio. Davide e Beatrice, scontro in esterna Se con Chiara ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020)continua a stupire puntata dopo puntata. E’ successo anche ieri, con ilprotagonista assoluto della trasmissione. E come spesso accade i colpi di scena non sono mancati. Compreso qualche acceso dibattito che, si sa, è capace di infuocare gli animi dei telespettatori. Secondo lela puntata didovrebbe essere più tranquilla in questo senso, ma non per questo meno avvincente. Sotto i riflettori il, che deve ancora dispiegare diversi nodi intricati. Come quello che riguarda il tronista Davide. Il suo percorso lo ha portato a conoscere diverse ragazze, ma non con tutte le cose stanno precedendo al meglio. Davide e Beatrice, scontro in esterna Se con Chiara ...

TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - stopmymind_ : @hecat0 Dal tuo tweet si percepiva la voglia di passare per woke che si preoccupa per le donne solo se non si tratt… - DigitaliansEU : RT @europainitalia: Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a una… -