Tragedia sul lavoro: due operai morti folgorati, comunità sconvolta (Di venerdì 20 novembre 2020) Due operai sono morti folgorati a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. Le vittime erano intente a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale quando, secondo quanto si è potuto apprendere al momento, avrebbero inavvertitamente toccato i cavi elettrici. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri della Stazione di Maierato per che hanno avviato le indagini L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

