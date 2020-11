Totti su Covid: “L’ho avuto e vi dico: non è stata una passeggiata” (Di venerdì 20 novembre 2020) . L’ex capitano della Roma racconta sua esperienza in un post su Instagram Francesco Totti ha contratto il Covid-19 ed è stato male. È lui stesso a raccontarlo su Instagram, parlando anche dei momenti difficili che ha attraversato per via del terribile morbo. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 20 novembre 2020) . L’ex capitano della Roma racconta sua esperienza in un post su Instagram Francescoha contratto il-19 ed è stato male. È lui stesso a raccontarlo su Instagram, parlando anche dei momenti difficili che ha attraversato per via del terribile morbo. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Totti : Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie… - repubblica : Totti guarito dal Covid: 'Non è stata una passeggiata'. Migliaia di messaggi - Corriere : Totti: «Il Covid un colpo al cuore: adesso sono guarito, ma ho avuto la polmonite» - LaDoppiaVoce : RT @CorSport: #Totti racconta l'incubo Covid: 'Ho avuto la polmonite, 14 giorni difficili' - CiranGuccini : RT @EmeParonzini: Totti per curarsi dal covid si è rivolto a Zangrillo e non a Lucaggia Selfarelli. Chi l'avrebbe mai detto. -