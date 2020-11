Sci alpino | Slalom Levi 2020 | startlist e pettorali di partenza Programma | orari e tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sabato 21 novembre si disputerà lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2021 di sci. Sarà questa località in Finlandia a ospitare la prima gara tra i pali stretti di questa stagione, il secondo evento in assoluto dopo il gigante di Soelden disputato un mese fa. La donna più attesa è la statunitense Mikaela Shiffrin, la quale torna a gareggiare dopo 300 giorni. La fuoriclasse americana scatterà col numero 1, prima delle due svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. La slovacca Petra Vlhova, grande favorita della vigilia insieme a Shiffrin, ha avuto in dote il numero 6, a sandwich tra le due austriache Katharina Truppe e Katharina Liensberger. La prima italiana a scendere sarà Irene Curtoni, la 35enne ha avuto in sorte il pettorale numero 9. Federica Brignone, detentrice della Sfera ...