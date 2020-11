Satispay: Iccrea, 'trattative in corso per cessione quota' (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Iccrea Banca non ha ancora ceduto la sua quota in Satispay ma conferma le trattative in corso per la vendita della sua partecipazione nel capitale dell'ormai 'ex' startup, che ieri ha annunciato un round da 93 milioni e l'ingresso di big del fintech tra cui Tencent e Square. “Come Iccrea Banca siamo stati tra i primi a sostenere l'avvio e, poi, la crescita di Satispay con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione nei pagamenti digitali sul territorio", afferma Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca. "Un percorso fruttuoso che fa, di Satispay, uno tra i più importanti player del comparto, con un orizzonte davanti a sé che oggi è diventato più ampio". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) -Banca non ha ancora ceduto la suainma conferma leinper la vendita della sua partecipazione nel capitale dell'ormai 'ex' startup, che ieri ha annunciato un round da 93 milioni e l'ingresso di big del fintech tra cui Tencent e Square. “ComeBanca siamo stati tra i primi a sostenere l'avvio e, poi, la crescita dicon l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione nei pagamenti digitali sul territorio", afferma Mauro Pastore, Direttore Generale diBanca. "Un perfruttuoso che fa, di, uno tra i più importanti player del comparto, con un orizzonte davanti a sé che oggi è diventato più ampio". La ...

