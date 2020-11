Petto d’anatra con castagne (Di venerdì 20 novembre 2020) Come preparare il : Tolgo il piumaggio residuo dalla pelle dei petti. Con un coltello lungo liscio pratico un taglio, passo nei petti nel senso della lunghezza. Chiudo il taglio con degli stuzzicadenti. Condisco i petti con sale e pepe. Avvolgo i petti con le foglie di verza. Li metto in una padella e li faccio rosolare con un filo d’olio a fuoco vivo. Verso la birra rossa, copro con un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) Come preparare il : Tolgo il piumaggio residuo dalla pelle dei petti. Con un coltello lungo liscio pratico un taglio, passo nei petti nel senso della lunghezza. Chiudo il taglio con degli stuzzicadenti. Condisco i petti con sale e pepe. Avvolgo i petti con le foglie di verza. Li metto in una padella e li faccio rosolare con un filo d’olio a fuoco vivo. Verso la birra rossa, copro con un Articolo completo: dal blog SoloDonna

