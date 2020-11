Ottomila i ragazzi positivi in Toscana da inizio pandemia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo i dati sanitari diffusi dall'Ars, l'Agenzia regionale di sanità, in virtù delle recenti restrizioni sulla frequenza a scuola, è già in calo la curva dei contagi tra gli adolescenti, ma si evidenziano le difficoltà di socializzazione

Secondo i dati sanitari diffusi dall'Ars, l'Agenzia regionale di sanità, in virtù delle recenti restrizioni sulla frequenza a scuola, è già in calo la curva dei contagi tra gli adolescenti, ma si evid ...Ma se il virus ha toccato sin qui l’1,5% circa degli under 18 toscani, i disagi per le misure di distanziamento hanno riguardato la totalità dei circa 550.000 bambini e adolescenti ...