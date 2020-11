Open Innovation, la testimonianza di Graded al Premio Best Practices: Così la Digital Transformation sta ridisegnando il modello di business (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ruolo dell’Open Innovation per lo sviluppo delle Pmi: dal palco virtuale del Premio Best Practices per l’Innovazione la testimonianza di Ludovica Landi, Coo di Graded, Energy Saving Company (ESCo) con sede a Napoli che opera, in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate ad alta efficienza nel settore pubblico e privato. “L’Open Innovation rappresenta una leva fondamentale per il nostro programma di trasformazione Digitale che si fonda su due asset tra loro interconnessi: innovazione e sostenibilità – spiega Ludovica Landi -. Siamo presenti in oltre 14 progetti di ricerca e sviluppo a livello nazionale e internazionale centrati sulle energie rinnovabili e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ruolo dell’per lo sviluppo delle Pmi: dal palco virtuale delper l’Innovazione ladi Ludovica Landi, Coo di, Energy Saving Company (ESCo) con sede a Napoli che opera, in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate ad alta efficienza nel settore pubblico e privato. “L’rappresenta una leva fondamentale per il nostro programma di trasformazionee che si fonda su due asset tra loro interconnessi: innovazione e sostenibilità – spiega Ludovica Landi -. Siamo presenti in oltre 14 progetti di ricerca e sviluppo a livello nazionale e internazionale centrati sulle energie rinnovabili e ...

