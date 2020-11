Olio: in Sicilia produzione inferiore ad attese ma qualità eccellente (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Labitalia) - Una produzione inferiore alle attese, con notevoli differenze fra un territorio e l'altro, ma con una qualità in generale più che eccellente, anche grazie a un andamento climatico caratterizzato da poca umidità e temperature stabilmente più alte rispetto alla media. Questa, in sintesi, la previsione sulla campagna olearia 2020 in Sicilia, che stima una leggera flessione sulla produzione delle olive nell'isola ma che, soprattutto per gli aspetti fitosanitari e di integrità del frutto, sembra accreditare una buona qualità diffusa ma con aree di eccellenza più che significative, soprattutto per alcuni territori e alcune cultivar. E l'azienda Barbera guarda alla nuova produzione con grande fiducia, nel rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Labitalia) - Unaalle, con notevoli differenze fra un territorio e l'altro, ma con unain generale più che, anche grazie a un andamento climatico caratterizzato da poca umidità e temperature stabilmente più alte rispetto alla media. Questa, in sintesi, la previsione sulla campagna olearia 2020 in, che stima una leggera flessione sulladelle olive nell'isola ma che, soprattutto per gli aspetti fitosanitari e di integrità del frutto, sembra accreditare una buonadiffusa ma con aree di eccellenza più che significative, soprattutto per alcuni territori e alcune cultivar. E l'azienda Barbera guarda alla nuovacon grande fiducia, nel rispetto ...

Gli studenti dell’istituto Fermi-Eredia proseguono le attività didattiche e sono stati impegnati nella raccolta delle olive. “Vogliamo dare un messaggio ben preciso ai nostri ragazzi – afferma la diri ...

