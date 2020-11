News Uomini e Donne, Pamela Barretta ha un nuovo amore: lui è un ex del trono over (Di venerdì 20 novembre 2020) Pamela Barretta, amatissima ex dama del trono over di Uomini e Donne, sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un uomo. Dopo la storia – finita tra insulti e accuse molto pesanti – con Enzo Capo, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, ora Pamela sta frequentando un altro ex protagonista della trasmissione. Si tratta di Giovanni Villa, con cui Pamela però ai tempi in cui sedeva in studio non aveva mai avuto a che fare. Eppure lui l’aveva notata eccome. “Ci stiamo frequentando ormai da qualche tempo. Durante i provini a Uomini e Donne, aveva già svelato alla redazione di avermi notata, ma all’epoca ero fuori dal programma” ha dichiarato Pamela. E ancora, la bella dama pugliese ha spiegato: “Solo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 novembre 2020), amatissima ex dama deldi, sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un uomo. Dopo la storia – finita tra insulti e accuse molto pesanti – con Enzo Capo, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, orasta frequentando un altro ex protagonista della trasmissione. Si tratta di Giovanni Villa, con cuiperò ai tempi in cui sedeva in studio non aveva mai avuto a che fare. Eppure lui l’aveva notata eccome. “Ci stiamo frequentando ormai da qualche tempo. Durante i provini a, aveva già svelato alla redazione di avermi notata, ma all’epoca ero fuori dal programma” ha dichiarato. E ancora, la bella dama pugliese ha spiegato: “Solo ...

