Neve in appennino | spargisale in azione

MODENA – I mezzi spartineve e spargisale della Provincia di Modena sono usciti questa mattina in Appennino, dopo che nelle zone più ad alta quota finora sono caduti in media oltre cinque centimetri di neve. La pulizia ha riguardato le strade provinciali tra Montefiorino, Frassinoro e il passo delle Radici, la provinciale 324 da Fanano al territorio di Pievepelago, la provinciale 486 nella zona di Piandelagotti e la parte più in alto della zona del Frignano sopra Sestola.

