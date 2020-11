NCIS 18 in Italia ad aprile 2021 | non più in onda su Rai2 dal 20 novembre e sostituita da altri crime

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il finale della diciassettesima stagione trasmesso venerdì 13, l’attesa per18 indurerà diversi mesi: gli episodi inediti della nuova stagione arriveranno ad, sempre in prima visione in chiaro su Rai 2.18 inLa scorsa settimana è terminata la programmazione della stagione 17, con un episodio che non avrebbe dovuto essere l’ultimo secondo i piani iniziali della produzione, ma che è diventato un finale forzato a causa della pandemia che ha bloccato le riprese della serie la scorsa primavera. L’attesa per18 inAttualmente18 è insu CBS negli Stati Uniti: la serie ha debuttato in ritardo rispetto alla tradizionale ...