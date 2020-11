L’OMS è preoccupato dell’impatto psicologico delle chiusure scolastiche

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Durante la videoconferenza con Lucia Azzolina, l’organizzazione ha sottolineato l’importanza della didattica in presenza. I problemi della DAD Non è una novità che siano molte le voci che spingono per la riaperturascuole affinché le lezioni possano essere seguite in presenza. Sono infatti state molte le testate giornalistiche che nelle scorse settimane hanno riportato le difficoltà di molti studenti a cui mancano i mezzi per la DAD. La didattica a distanza necessita appunto di una rete internet abbastanza stabile e di strumenti quali computer o tablet: cose che possono sembrare scontate per alcuni, ma che per altri sono veri e propri lussi. In tal senso il governo si era già mosso alcuni mesi fa rendendo disponibile la richiesta di 500 euro utili all’acquistotecnologie minime per l’accesso alla DAD. Come sempre però le cose ...