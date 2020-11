Lady Gaga reciterà in due film: con lei un altro grande attore (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lady Gaga colpita da un’altra grande notizia. I fan sono felicissimi. Scopriamo insieme questo segreto. Un nuovo portone si sta aprendo per la cantante pop. Dopo la mirabile interpretazione nel film “A Star is Born”, tantissimi, tra i registi che godono della più grande fama, la desiderano. Ma andiamo a scoprire in che panni prossimamente Leggi su youmovies (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.colpita da un’altranotizia. I fan sono felicissimi. Scopriamo insieme questo segreto. Un nuovo portone si sta aprendo per la cantante pop. Dopo la mirabile interpretazione nel“A Star is Born”, tantissimi, tra i registi che godono della piùfama, la desiderano. Ma andiamo a scoprire in che panni prossimamente

ilicinha : RT @lgpxulson: alejandro e roberto lady gaga - Marcel_Bel89 : #LadyGaga è in trattativa per recitare in un film con #BradPitt - gratadellasvol1 : Ok ho trovato la playlist della salvezza. Lady Gaga ti voglio bene ma non gliela posso fa. - CRIVELARIPedro : RT @lgpxulson: alejandro e roberto lady gaga - FilmNewsItaly : Lady Gaga sarà al fianco di Brad Pitt in 'Bullet Train' -