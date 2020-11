I 21 indicatori vanno integrati, non ridotti (Di venerdì 20 novembre 2020) Trovo strane le critiche che alcune Regioni fanno alla scelta governativa dei 21 parametri che servono per valutare lo stato di gravità dell’epidemia. In particolare mi ha colpito una critica: i 21 parametri sono troppi: bisognerebbe ridurli a 5. Ma quando andiamo in un laboratorio di analisi cliniche per fare l’emocromo (una delle più frequenti analisi del sangue), il referto contiene 15 valori e non credo che ridurli a 5 faciliterebbe il lavoro del medico che deve valutare le analisi. Le analisi di un tipico check-up di routine contengono spesso una quarantina di valori e non sono certo troppi. La salute di una persona ha aspetti complessi e deve essere esaminata da svariati punti di vista; la stessa considerazione è vera per l’evoluzione dell’epidemia in una Regione: ci sono tantissimi parametri che indicano una situazione grave e che richiedono attenzione. In entrambi i casi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Trovo strane le critiche che alcune Regioni fanno alla scelta governativa dei 21 parametri che servono per valutare lo stato di gravità dell’epidemia. In particolare mi ha colpito una critica: i 21 parametri sono troppi: bisognerebbe ridurli a 5. Ma quando andiamo in un laboratorio di analisi cliniche per fare l’emocromo (una delle più frequenti analisi del sangue), il referto contiene 15 valori e non credo che ridurli a 5 faciliterebbe il lavoro del medico che deve valutare le analisi. Le analisi di un tipico check-up di routine contengono spesso una quarantina di valori e non sono certo troppi. La salute di una persona ha aspetti complessi e deve essere esaminata da svariati punti di vista; la stessa considerazione è vera per l’evoluzione dell’epidemia in una Regione: ci sono tantissimi parametri che indicano una situazione grave e che richiedono attenzione. In entrambi i casi ...

Come tutte le cose, è certamente migliorabile (per esempio sarebbe utile avere i dati della singola ASL), ma ridurne il numero di parametri da comunicare sarebbe una scelta assurda che andrebbe nella ...

