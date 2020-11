Governo, Zingaretti: 'Non esistono ipotesi di cambio di maggioranza' (Di venerdì 20 novembre 2020) 'Non esiste un'ipotesi di cambio di maggioranza, di cambio nel Governo o di coinvolgimento nel Governo di Forza Italia'. E' quanto afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: 'Di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) 'Non esiste un'didi, dinelo di coinvolgimento neldi Forza Italia'. E' quanto afferma il segretario del Pd, Nicola, aggiungendo: 'Di ...

Agenzia_Ansa : Nicola #Zingaretti esclude l'ipotesi di un cambio di maggioranza nel governo. 'Lo dicono per primi quelli di Forza… - LegaSalvini : Tommaso Cerno (Senatore, ex Pd): 'Se diventa rosso il Lazio, cioè la regione amministrata dal governatore Zingarett… - robertosaviano : De Luca in piena pandemia invoca la caduta del Governo e Zingaretti pare essere d’accordo. Entrambi ci forniscono i… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Zingaretti: 'Non esiste un'ipotesi di cambio di maggioranza, di cambio nel governo o di coinvolgimento nel governo di #… - tfabiani2 : RT @lucianoghelfi: #Zingaretti: 'Non esiste un'ipotesi di cambio di maggioranza, di cambio nel governo o di coinvolgimento nel governo di #… -