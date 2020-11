Cyberpunk 2077: contromisure per gli streamer (Di venerdì 20 novembre 2020) In Cyberpunk 2077, gli streamer potranno usufruire delle dovute contromisure contro la rimozione delle dirette per motivi di copyright Nonostante la mancata partecipazione ai Game Awards di quest’anno in seguito all’ennesimo posticipo, Cyberpunk 2077 ha una sorta di buona notizia per gli streamer. Questi ultimi, infatti, potranno usufruire di un’apposita opzione con la quale aggirare la capacità limitata di Twitch nel negoziare con gli enti interessati (l’americana RIAA o la nostrana SIAE). Molti streamer, per la presenza di contenuti protetti da copyright, si sono infatti ritrovati a dover cancellare il loro intero archivio di clip. L’obbligo di ricorrere a dirette pressoché prive di audio proveniente dal gioco è un problema per i creatori di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 novembre 2020) In, glipotranno usufruire delle dovutecontro la rimozione delle dirette per motivi di copyright Nonostante la mancata partecipazione ai Game Awards di quest’anno in seguito all’ennesimo posticipo,ha una sorta di buona notizia per gli. Questi ultimi, infatti, potranno usufruire di un’apposita opzione con la quale aggirare la capacità limitata di Twitch nel negoziare con gli enti interessati (l’americana RIAA o la nostrana SIAE). Molti, per la presenza di contenuti protetti da copyright, si sono infatti ritrovati a dover cancellare il loro intero archivio di clip. L’obbligo di ricorrere a dirette pressoché prive di audio proveniente dal gioco è un problema per i creatori di ...

infoitscienza : Il Cortocircuito: nuova puntata oggi su Cyberpunk 2077, MacBook Pro e Mac Mini - PCGamingit : Cyberpunk 2077 - I nuovi requisiti, RTX 3070 consigliata per il Ray Tracing - - spaziogames : Allora che dite, per voi 1080p, 1440p o 2160p? #Cyberpunk2077 - fabualberti : ?? on @YouTube: No. Cyberpunk 2077 non è GTA Futuristico • 3 Luoghi comuni ERRATI su Cyberpunk 2077 - kekko379 : @LorenzoDiBerar3 Tempismo un po' del menga... Questa giornata era di G2 REKKLES, fare annunci oggi e come pubblicar… -