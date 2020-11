Crownshot rivela che non farà parte di nessun team LEC o LCS per la prossima stagione

Leggi su esports247

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo due anni, l’ex giocatore di SK Gaming,, ha annunciato di non essere stato in grado di trovare una nuova organizzazione durante questo periodo di free agency. Pertanto ha deciso di non gareggiare nella LEC o nella LCS in vista dell’imminente Spring Split del 2021. Il tiratore 22enne ha svelato le sue intenzioni la scorsa sera, poco dopo l’annuncio dei roster per il prossimo anno dadi diverse squadre. Tra queste c’era anche SK Gaming, che ha provveduto a sostituirecon l’ex Misfits Premier ADC Jezu. It seems that I will unfortunately not be playing in the LEC /LCS next split. Will keep you guys updated on what I plan to do in the future, I felt like I finally showed people this past year what Im capable of and Im eager to prove myself again in the future. I’ll be back. —...