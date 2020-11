Covid, l’ultimo messaggio di una donna sulla Settimana Enigmistica: “Scusate figli miei, ma voglio morire” (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono strazianti le parole di una paziente Coronavirus stremata dall’infezione e scritte sull’Enigmistica poco prima di morire in solitudine. “Fatemi addormentare senza risvegliarmi” È morta in completa solitudine in un letto d’ospedale, senza neanche la possibilità di dire addio ai suoi figli. Ma prima che accadesse, con lucidità, ha scritto un messaggio chiaro sull’Enigmistica, che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono strazianti le parole di una paziente Coronavirus stremata dall’infezione e scritte sull’poco prima di morire in solitudine. “Fatemi addormentare senza risvegliarmi” È morta in completa solitudine in un letto d’ospedale, senza neanche la possibilità di dire addio ai suoi. Ma prima che accadesse, con lucidità, ha scritto unchiaro sull’, che L'articolo NewNotizie.it.

