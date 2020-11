Superbonus 110% | nuovo sistema tech fotovoltaico promette salto di 2 classi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Ilsi declina con ile arriva una nuova soluzione tecnologica per bollette più leggere. Viene lanciata oggi Sma 110 Energy Solution, una nuova soluzione integrata che ha l’obiettivo di agevolare la detrazione delle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici e di ricarica per veicoli elettrici, compresi nel. A realizzarla è stata il Gruppo Sma, player delle tecnologie diper le energie rinnovabili. La soluzione coniuga tecnologie Sma e di altri partner edi consentire in molti casi ildi dueenergetiche per l’accesso al. L'articolo proviene da Ildenaro.it.