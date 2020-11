Su TikTok è nato dal nulla un musical dedicato a Ratatouille (Di giovedì 19 novembre 2020) Ratatouille the musical (screenshot da TikTok)Se i teatri chiudono a causa della pandemia la creatività non si ferma e su TikTok, quasi per scherzo, è stato creato un musical dedicato a Ratatouille, il film d’animazione della Disney nel quale il topo Remy coltiva il suo sogno di diventare chef in un ristorante parigino. Tutto è partito da un video creato da Em Jaccs, una ventiseienne newyorkese che sulla base di Wap, canzone di Cardi B e Megan Thee Stallion ha iniziato a cantare un’ode al piccolo chef dal titolo “Remy the Ratatouille, the rat of all my dreams”. https://www.TikTok.com/@e jaccs/video/6882532725639744774?lang=it Sebbene il video inizialmente non abbia riscosso grande successo, totalizzando all’incirca 35mila ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020)the(screenshot da)Se i teatri chiudono a causa della pandemia la creatività non si ferma e su, quasi per scherzo, è stato creato un, il film d’animazione della Disney nel quale il topo Remy coltiva il suo sogno di diventare chef in un ristorante parigino. Tutto è partito da un video creato da Em Jaccs, una ventiseienne newyorkese che sulla base di Wap, canzone di Cardi B e Megan Thee Stallion ha iniziato a cantare un’ode al piccolo chef dal titolo “Remy the, the rat of all my dreams”. https://www..com/@e jaccs/video/6882532725639744774?lang=it Sebbene il video inizialmente non abbia riscosso grande successo, totalizzando all’incirca 35mila ...

