Salernitana, 3-0 alla Reggiana e secondo posto in classifica (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Salernitana seconda in classifica. Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 novembre ha assegnato il 3-0 ai granata a seguito della rinuncia a giocare all'Arechi da parte della Reggiana. I fatti risalgono al 31 ottobre. Nelle motivazioni della decisione, si legge: "Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell'arbitro circa la gara non iniziata per mancata presentazione della Reggiana; visti gli atti acquisiti per invio diretto o per trasmissione da parte della Procura Federale; vista la decisione assunta dal Consiglio Federale il 9 novembre 2020 con riferimento all'art.1.3. delle 'Regole relative all'impatto Covid-19 gestione dei casi di positività e rinvio gare' (del 13 ...

