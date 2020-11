Rivaldo: "Messi va via a giugno. Il Barcellona non può più permetterselo" (Di venerdì 20 novembre 2020) Barcellona (Spagna) - " Questa sarà l'ultima stagione di Leo Messi al Barcellona ". Senza troppi giri di parole, Rivaldo , ex fuoriclasse dei blaugrana, ammirato in Italia con la maglia del Milan, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020)(Spagna) - " Questa sarà l'ultima stagione di Leoal". Senza troppi giri di parole,, ex fuoriclasse dei blaugrana, ammirato in Italia con la maglia del Milan, ...

forzagranata1 : ?? #CALCIO Rivaldo: 'Messi va via a giugno. Il Barcellona non può più permetterselo' L'ex Milan 'congeda' la Pulce:… - sportli26181512 : Rivaldo: 'Messi va via a giugno. Il Barcellona non può più permetterselo': L'ex Milan 'congeda' la Pulce: 'Non ries… - infoitsport : Rivaldo non ha dubbi: 'Sarà l'ultima stagione di Messi al Barcellona. Non possono più permetterselo' - infoitsport : Rivaldo non ha dubbi: 'Sarà l'ultima stagione di Messi al Barça, non possono più permetterselo' - ItaSportPress : Rivaldo: 'Il Barcellona non può più permettersi di tenere Messi' - -