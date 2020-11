Rischiamo una terza ondata. Il Natale dovrà essere più sobrio. Conte: “No a veglioni, baci e abbracci. Occorre buonsenso” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Il Governo non ha la palla di vetro, anche se ci sono primi segnali positivi. Non possiamo prevedere la situazione epidemiologica in prossimità del Natale. Dobbiamo predisporci ad un Natale più sobrio, senza veglioni, baci e abbracci. Pagheremmo a gennaio con più decessi”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea dell’Anci. “Al di là delle valutazioni scientifiche Occorre buonsenso. Una settimana di socialità – ha aggiunto il presidente del Consiglio – scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo prepararci a un Natale più sobrio, anche se pensiamo ci si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) “Il Governo non ha la palla di vetro, anche se ci sono primi segnali positivi. Non possiamo prevedere la situazione epidemiologica in prossimità del. Dobbiamo predisporci ad unpiù, senza. Pagheremmo a gennaio con più decessi”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppeintervenendo all’assemblea dell’Anci. “Al di là delle valutazioni scientifichebuonsenso. Una settimana di socialità – ha aggiunto il presidente del Consiglio – scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo prepararci a unpiù, anche se pensiamo ci si ...

ricpuglisi : Con la chiusura delle scuole rischiamo di creare una generazione di disadattati. #omnibusla7 - clikservernet : Rischiamo una terza ondata. Il Natale dovrà essere più sobrio. Conte: “No a veglioni, baci e abbracci. Occorre buon… - Noovyis : (Rischiamo una terza ondata. Il Natale dovrà essere più sobrio. Conte: “No a veglioni, baci e abbracci. Occorre buo… - Felcia52 : parere non richiesto ma ve lo dico:come futuro P.d.R ci vedrei bene #Casini,perche' e' una vita che studia per dive… - TizianaP61 : @tagadala7 @La7tv No. Gli italiani non sono capaci di autodeterminarsi. Hanno sempre bisogno di una spada sulla tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischiamo una L'Ance contesta il decreto Semplificazioni: "Favorisce le combine, rischiamo una nuova Tangentopoli" PalermoToday Covid, ecco il vaccino di Oxford: risultati, differenze dagli altri, quando arriverà e a quale prezzo

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia e che sarà commercializzato da AstraZeneca produce una «forte risposta immunitaria negli anziani». Lo riportano ...

Covid, il premier Conte: «Sia un Natale più sobrio o la curva si impenna: sarebbe una follia»

Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso. Una settimana di socialità scatenata significherebbe follia e a gennaio rischiamo un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, ...

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia e che sarà commercializzato da AstraZeneca produce una «forte risposta immunitaria negli anziani». Lo riportano ...Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso. Una settimana di socialità scatenata significherebbe follia e a gennaio rischiamo un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, ...