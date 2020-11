Prete aggredito durante una messa | le informazioni fuorvianti di chi condivide il video

(Di giovedì 19 novembre 2020) Le immagini delunastanno facendo il giro delle bacheche degli italiani, mutuate da unvirale commentato da una donna in lingua spagnola. Secondo il racconto della voce fuori campo ci troviamo alle isole Canarie e l’uomo che interrompe la funzione sarebbe un migrante. Una realtà che,secondo la commentatrice “non vedremo nei telegiornali” perché “ci voltiamo dall’altra parte”. L’aggressore si avvicina all’altare, urla parole incomprensibili, minaccia il sacerdote e il diacono e si appropria con violenza di alcuni oggetti. Ilè autentico ed esiste anche la versione integrale e originale. La condivisione compulsiva degli utenti, tuttavia, ha deviato le: non ci troviamo né alle Isole Canarie e tanto meno in Spagna, ...

Il prete lo ha perdonato e non si è costituito parte civile. Il 28enne però è stato condannato a 12 anni per tentato omicidio ...