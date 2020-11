Lagarde Bce | «Cancellare i debiti è contro il trattato Ue»

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’economia della zona euro sarà azzoppata dalla seconda ondata del Covid. E non è possibileil debito contratto dai Paesi con la Banca centrale Europea (Bce) perché viola l’articolo 123 delsul funzionamento dell’Ue. Si può invece pensare a uno strumento di bilancio europeo permanente sull’esempio del Recovery Fund/Next Generation EU limitato a una ripresa incerta e resta tutta ancora da dimostrare. Il fondo potrebbe anche essere limitato a circostanze analoghe alla crisi pandemica.Nel primo caso, come nell’altro, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è stata chiara nel rispondere indirettamente ... Dunque, semaforo rosso alla cancellazione del debito contratto dai vari Paesi con la Bce ...? Lagarde (Bce): cancellare il debito? È contro i trattati ? In Italia i pazienti Covid occupano ora il 42% dei posti in terapia intensiva, il 12% in più della soglia critica? In Usa oltre 250mila mor ...