Il primo episodio speciale di Euphoria su Sky Atlantic in contemporanea con HBO: i dettagli sulla programmazione (Di giovedì 19 novembre 2020) Il primo episodio speciale di Euphoria sarà disponibile anche in Italia. In attesa della seconda stagione, la rete americana HBO ha trovato un escamotage per intrattenere i fan. Infatti, complice la situazione pandemica, la produzione del nuovo ciclo di episodi dell’acclamato teen drama inizierà solo nella primavera 2021, con la messa in onda prevista nel tardo inverno. Euphoria 2 sarà anticipata da due episodi “ponte”, di cui il primo in arrivo su HBO il prossimo 6 dicembre. Intitolato Trouble Don’t Last Always, ritroveremo Rue (interpretata da Zendaya, premiata all’Emmy per il suo ruolo) che ha una ricaduta dopo essere stata lasciata da Jules (Hunter Schafer) alla stazione dei treni. L’episodio è stato scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildisarà disponibile anche in Italia. In attesa della seconda stagione, la rete americana HBO ha trovato un escamotage per intrattenere i fan. Infatti, complice la situazione pandemica, la produzione del nuovo ciclo di episodi dell’acclamato teen drama inizierà solo nella primavera 2021, con la messa in onda prevista nel tardo inverno.2 sarà anticipata da due episodi “ponte”, di cui ilin arrivo su HBO il prossimo 6 dicembre. Intitolato Trouble Don’t Last Always, ritroveremo Rue (interpretata da Zendaya, premiata all’Emmy per il suo ruolo) che ha una ricaduta dopo essere stata lasciata da Jules (Hunter Schafer) alla stazione dei treni. L’è stato scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, e ...

_diana87 : Felice come una Pasqua: il primo dei due episodi speciali di #Euphoria andrà in onda su Sky Atlantic e in contempor… - chalachitr : mi voglio rivedere la quarta stagione di peaky blinders ovviamente saltando il primo episodio voi sapete di che dolore sto parlando - lightssjjk : ahaha ho appena rivisto il primo episodio della sesta stagione di teen wolf ahaha sto benissimo raga giuro non sto… - notrelatable27 : @lighttoharry94 io che ho sempre pensato che non l'avrei mai vista perché troppo lunga finché 'oh ma stanno mandand… - chairaggionetu : immagina guardare il primo episodio della prima stagione di the crown in periodo covid praticamente inizia con sto… -

Ultime Notizie dalla rete : primo episodio The Good Lord Bird, la recensione del settimo e ultimo episodio della serie tv Sky Tg24 Fear The Walking Dead 6: analisi del trailer dell’episodio 6×07

Analizziamo quali sono le immagini più interessanti del nuovo trailer dell'episodio 6x07 di Fear The Walking Dead in uscita il 22 novembre!

Meteo Italia nel lungo termine: avremo il primo assaggio d’Inverno

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Le condizioni meteo climatiche stanno cambiando, un cambiamento che abbiamo individuato tempo addietro e che pian piano dovrebbe traghettarci verso l’esordio del ...

Analizziamo quali sono le immagini più interessanti del nuovo trailer dell'episodio 6x07 di Fear The Walking Dead in uscita il 22 novembre!POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Le condizioni meteo climatiche stanno cambiando, un cambiamento che abbiamo individuato tempo addietro e che pian piano dovrebbe traghettarci verso l’esordio del ...