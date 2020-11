GF Vip | Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma e Dayane Mello

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 19 novembre 2020) I Cucuriati, Pierpaolo Pretelli e, ieri sera hanno fatto ritorno in Casa, dove pochi instanti dopo è scoppiata una lite furibonda. Per l’ennesima volta, le protagoniste del battibecco sono state, la nuova arrivataed. Le due concorrenti dopo essersi punzecchiate da una parte all’altra della vetrata, che divide il Cucurio dalla Casa, nella serata di ieri hanno avuto un faccia a faccia diretto. GF Vip, Pierpaolo Pretelli torna in Casa e cerca di chiarirsi conPierpaolo Pretelli, al suo rientro in Casa ha cercato subito un chiarimento con. La showgirl a Pierpaolo ha detto: ”Se una persona parla male per mezz’ora. Ogni tanto ...