GF Vip | Briatore risponde alla Gregoraci | la verità sulla proposta di matrimonio

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è passata affatto sotto traccia la rivelazione di Elisabetta. La conduttrice e showgirl ha dichiarato che Flaviole ha chiesto di sposarlo una seconda volta. A questa “bomba” di gossip, ha replicato a stretto giro il diretto interessato, dalle pagine del settimanale diretto proprio dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini. “Dovremmo risposarci”: scoop dellaal GF Vip Come di consueto, il conduttore ha approfittato della diretta per riprendere alcuni dei temi, delle discussioni e delle chicche emerse dentro la Casa del Grande Fratello. Tra queste, anche il rapporto tra Elisabettae Flavio. “Abbiamo passato il lock-down insieme – ha dichiarato – Ci eravamo lasciati da 3 anni, quindi è stato come ai ...