Coronavirus, Conte ammonisce: “A Natale niente baci e abbracci” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il premier Giuseppe Conte torna a parlare di quello che attende gli italiani con l’arrivo delle festività natalizie. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea dell’Anci ha voluto chiarire alcuni punti riguardo le prossime festività natalizie, che secondo le sue dichiarazioni dovranno svolgersi nella massima sobrietà, senza baci e abbracci senza eccedere con effusioni insomma. Il Natale è alle porte e sembra ormai sia l’argomento principe per ogni politico italiano, considerata l’enorme aspettativa dei cittadini rispetto alla sua buona riuscita. I pareri spesso contrastano, ma in linea di massima, quello che emerge in modo abbastanza chiaro è che questo Natale non sarà come gli altri, dando la certezza che le classiche cene, i classici raduni di ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Il premier Giuseppetorna a parlare di quello che attende gli italiani con l’arrivo delle festività natalizie. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’assemblea dell’Anci ha voluto chiarire alcuni punti riguardo le prossime festività natalizie, che secondo le sue dichiarazioni dovranno svolgersi nella massima sobrietà, senzae abbracci senza eccedere con effusioni insomma. Ilè alle porte e sembra ormai sia l’argomento principe per ogni politico italiano, considerata l’enorme aspettativa dei cittadini rispetto alla sua buona riuscita. I pareri spesso contrastano, ma in linea di massima, quello che emerge in modo abbastanza chiaro è che questonon sarà come gli altri, dando la certezza che le classiche cene, i classici raduni di ...

