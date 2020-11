Conte e Cts parlano del Natale e delle feste: “Non sarà possibile” (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - "A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non è possibile. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo prepararci a un Natale più sobrio, anche se pensiamo ci si possa scambiare doni e permettere all'economia" di crescere. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all'assemblea dell'Anci. Chiudere. Chiudere tutto. Sembra essere questo il mantra del governo alle prese con l'emergenza coronavirus. (Continua..) Non solo nuove zone rosse e lockdown, di cui vi daremo conto ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Adobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio: veglioni,ggiamenti, baci e abbracci non è possibile. Al di làvalutazioni scientifiche occorre buonsenso. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo prepararci a unpiù sobrio, anche se pensiamo ci si possa scambiare doni e permettere all'economia" di crescere. Lo dice il premier Giuseppenel suo intervento all'assemblea dell'Anci. Chiudere. Chiudere tutto. Sembra essere questo il mantra del governo alle prese con l'emergenza coronavirus. (Continua..) Non solo nuove zone rosse e lockdown, di cui vi daremo conto ...

