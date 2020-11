“Con tutto il mio cuore”. Luca Argentero, la confessione da Alberto Matano a poche ore dall’ultima puntata di ‘Doc’ (Di giovedì 19 novembre 2020) In prima visione assoluta su Rai1, l’ultimo appuntamento con ‘DOC – Nelle tue mani’, in onda stasera, alle 21.25, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. Nell’episodio dal titolo “Io ci sono”, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente. Una serie che sta mietendo successi grazie alle capacità dei suoi interpreti che per merito di una sceneggiatura senza buchi che poggia su una storia vera. Il medical drama, è infatti ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni (raccontata nei libri “Meno dodici” e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) In prima visione assoluta su Rai1, l’ultimo appuntamento con ‘DOC – Nelle tue mani’, in onda stasera, alle 21.25, con, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. Nell’episodio dal titolo “Io ci sono”, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio diil reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente. Una serie che sta mietendo successi grazie alle capacità dei suoi interpreti che per merito di una sceneggiatura senza buchi che poggia su una storia vera. Il medical drama, è infatti ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni (raccontata nei libri “Meno dodici” e ...

mengonimarco : Ti svegli, bevi un caffè, conti fino a dieci e speri con tutto te stesso che esca il sole. - borghi_claudio : No... c'è un problema molto grave che sta alla base di tutto. Non è un caso che lo smantellamento della sovranità i… - peppeprovenzano : Mettiamola così. Con tutto quello che sta accadendo e che la pandemia sta determinando, mettersi a discutere del ce… - Crolt01 : International Drone Competition In collaborazione con Riders AI e con Officine Robotiche, una competizione aperta a… - gitokko : RT @Giorgiolaporta: Io ricordo tutto, anche quando 3 anni fa #Berlusconi parlava di alleanza con il #Pd al Tg1. Fedeli alla #Lega e alla Me… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con tutto E.ON pianta 500 nuovi alberi a Milano, nel Parco Urbano del Bosco in città Fortune Italia