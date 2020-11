Bakayoko, la febbre è scesa. Potrebbe tornare ad allenarsi in giornata (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il tampone negativo che ha scongiurato il Covid, il centrocampista del Napoli Bakayoko Potrebbe tornare ad allenarsi oggi. La febbre è scesa e Gattuso spera di averlo a disposizione per la gara di domenica contro il Milan. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il tampone negativo che ha scongiurato il Covid, il centrocampista del Napoliadoggi. Lae Gattuso spera di averlo a disposizione per la gara di domenica contro il Milan. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

