Roma, forse intossicazione alimentare per Smalling. Perez e Spinazzola in gruppo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una forte intossicazione alimentare ha costretto il difensore Chris Smalling a fermarsi. Il difensore della Roma ha dovuto lavorare in maniera individuale e in modo ridotto. Da valutare in vista del Parma domenica, ma non dovrebbe avere problemi. Buone notizie, invece, sul fronte Spinazzola e Carles Perez che sono tornati in gruppo. Mirante svolge lavoro personalizzato propedeutico al reinserimento in gruppo domani.

Sancho, Mount, Rice, Billingham, Abraham, Foden, Saka. Una nidiata di talenti mai visti, eppure il calcio inglese non riesce mai a combinare nulla, neanche in ...

Roma tra consulenti, database e abbuffata di nomi: la caccia al ds più pazza del mondo

Più che la ricerca di un Direttore Sportivo sta diventando quasi una parodia: le strategie criptiche della Roma e un'abbuffata di nomi in ballo ...

Più che la ricerca di un Direttore Sportivo sta diventando quasi una parodia: le strategie criptiche della Roma e un'abbuffata di nomi in ballo ...