Napoli, infortunio Osimhen: confermata una lussazione alla spalla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono arrivati i risultati degli accertamenti di Victor Osimhen a Villa Stuart. La risonanza magnetica ha confermato una lussazione alla spalla che però non dovrà essere operata. I tempi di recupero saranno da valutare, ma sicuramente l’attaccante del Napoli dovrà stare ai box per una settimana. Ora Gattuso sarà costretto a trovare un sostituto in vista del big match dell’ottava giornata di campionato contro il Milan, in programma domenica al San Paolo alle 20:45, e anche per la gara di Europa League contro il Rijeka giovedì 26 novembre. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono arrivati i risultati degli accertamenti di Victora Villa Stuart. La risonanza magnetica ha confermato unaspche però non dovrà essere operata. I tempi di recupero saranno da valutare, ma sicuramente l’attaccante deldovrà stare ai box per una settimana. Ora Gattuso sarà costretto a trovare un sostituto in vista del big match dell’ottava giornata di campionato contro il Milan, in programma domenica al San Paolo alle 20:45, e anche per la gara di Europa League contro il Rijeka giovedì 26 novembre. SportFace.

