Leiva | «Felice alla Lazio | ma potrei tornare in Brasile»

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TV Globo per parlare del suo futuro: le dichiarazioni Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è intervenuto alla tv brasiliana TV Globo, dove ha parlato del proprio futuro. «Quando superi i 30 anni non ci pensi più ma ragioni anno per anno e valuti in base alla tua condizione fisica. alla Lazio sono Felice. Sento nostalgia dei miei cari in Brasile, in futuro potrei tornare a giocarci. Non so se ci sarà tempo, ma in un prossimo futuro sarebbe bello tornare. Al momento non ci penso. Lí ho vissuto le mie prime esperienze».

