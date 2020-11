La pubblicità online è a una svolta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il colosso californiano Alphabet è al centro di una serie di indagini per posizione dominante della sua controllata Google sul mercato della pubblicità online. E negli Stati Uniti si inizia a parlare persino di un suo «spezzatino». Che cos'hanno in comune banche come Intesa Sanpaolo e Unicredit con le società di telecomunicazioni Vodafone e Wind3? O Coca Cola con Costa crociere? O ancora gli editori Mondadori e Sky con la Pirelli e l'Enel? Sono tutti membri di un'alleanza di imprese che fanno pubblicità su internet e hanno deciso di dichiarare guerra a un avversario molto potente. L'alleanza si chiama Iab Italia, emanazione dell'Interactive advertising bureau mondiale presente in 36 Paesi. Il «nemico» è Google, denunciato all'Antitrust per abuso di posizione dominante. In seguito alla denuncia, l'autorità garante della concorrenza, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il colosso californiano Alphabet è al centro di una serie di indagini per posizione dominante della sua controllata Google sul mercato della. E negli Stati Uniti si inizia a parlare persino di un suo «spezzatino». Che cos'hanno in comune banche come Intesa Sanpaolo e Unicredit con le società di telecomunicazioni Vodafone e Wind3? O Coca Cola con Costa crociere? O ancora gli editori Mondadori e Sky con la Pirelli e l'Enel? Sono tutti membri di un'alleanza di imprese che fannosu internet e hanno deciso di dichiarare guerra a un avversario molto potente. L'alleanza si chiama Iab Italia, emanazione dell'Interactive advertising bureau mondiale presente in 36 Paesi. Il «nemico» è Google, denunciato all'Antitrust per abuso di posizione dominante. In seguito alla denuncia, l'autorità garante della concorrenza, ...

panorama_it : Il colosso californiano Alphabet è al centro di una serie di indagini per posizione dominante della sua controllata… - coma_girl : Guardo talmente tanta roba de cucina online che me stavo a guardà un porno e invece dei cinque secondi de pubblicit… - SfrenzyChannel : @alexjayo68 Per poter leggere tutti gli articoli anche online e contribuire al miglior (secondo me) media del canto… - Mark_Up_ : #Google è sempre più sotto ai riflettori per la sua posizione dominante sul mercato che le impone maggiore traspare… - SfrenzyChannel : #CdT online: 37 secondi di video spaccati a metà da 12 secondi di pubblicità. Anche per gli abbonati. OK. Un abbonato in meno! -

Ultime Notizie dalla rete : pubblicità online Binomio Google-pubblicità: insieme a Facebook copre il 78% dell’adv online Mark Up