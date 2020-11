Bari, contagi covid in città: più di 10mila cittadini 'bloccati' dal virus (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bari - Dal primo settembre al 17 novembre sono 10.522 i baresi 'impattati' dal covid, il 3,3% della popolazione. E' l'analisi fatta dal Comune di Bari sull'andamento dei contagi in città, che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020)- Dal primo settembre al 17 novembre sono 10.522 i baresi 'impattati' dal, il 3,3% della popolazione. E' l'analisi fatta dal Comune disull'andamento deiin, che ...

pbenedetti50 : RT @tweetnewsit: ?? #COVID #Covid_19, TROPPI CONTAGI. NUOVA REGIONE VERSO LA ZONA ROSSA ?? - LaGazzettaWeb : Bari, contagi covid in città: più di 10mila cittadini infettati dal virus - tweetnewsit : ?? #COVID #Covid_19, TROPPI CONTAGI. NUOVA REGIONE VERSO LA ZONA ROSSA ?? - BariLive : Bari: Covid, in Puglia boom di tamponi (oltre 10mila) e 1368 nuovi contagi. 28 i decessi - Telebari : Coronavirus, record di test in Puglia: su 10.265 tamponi 1.368 contagi. Nel barese 612 - #Bari #Notizie… -