Assicurazione on line: i nuovi prodotti Insurtech (Di mercoledì 18 novembre 2020) Complice l’emergenza sanitaria, la trasformazione digitale sta dettando il passo in numerosi settori e lo sta facendo in modo sempre più evidente. È il caso dei prodotti Insurtech: assicurazioni sempre più evolute e personalizzate, rese possibili dalle nuove tecnologie e da strumenti come app mobile, blockchain, machine learning e software in grado di analizzare il profilo di rischio dell’utente in modo iper sofisticato. Tra polizze on demand e assicurazioni Covid, il mondo delle assicurazioni è costretto a mettersi in discussione e così l’utente, sfidando abitudini consolidate e qualche pregiudizio. Ma quali sono le novità più promettenti per le assicurazioni online e i nuovi strumenti già a disposizione di famiglie e professionisti? prodotti assicurativi e innovazione digitale: una sinergia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Complice l’emergenza sanitaria, la trasformazione digitale sta dettando il passo in numerosi settori e lo sta facendo in modo sempre più evidente. È il caso dei: assicurazioni sempre più evolute e personalizzate, rese possibili dalle nuove tecnologie e da strumenti come app mobile, blockchain, machine learning e software in grado di analizzare il profilo di rischio dell’utente in modo iper sofisticato. Tra polizze on demand e assicurazioni Covid, il mondo delle assicurazioni è costretto a mettersi in discussione e così l’utente, sfidando abitudini consolidate e qualche pregiudizio. Ma quali sono le novità più promettenti per le assicurazioni one istrumenti già a disposizione di famiglie e professionisti?assicurativi e innovazione digitale: una sinergia ...

Infoconte : #Amazon lancia la sua farmacia on line: un progetto che vale miliardi di dollari #AmazonPharmacy offrirà sconti f… - infoiteconomia : Compra assicurazione farlocca on line. Denunciate due persone per truffa - oglioponews : Compra assicurazione farlocca on line. Denunciate due persone per truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazione line Le assicurazioni auto più complete di Ottobre 2020 Facile.it Truffe on line: undici casi accertati in un mese nel novarese

Sono ben undici in un solo mese i raggiri messi in atto sul web ai danno di cittadini novaresi, scoperti dalla Polizia di Stato. Le vittime sono persone dai 20 ai 60 anni, ingannate con modalità molto ...

I 10 segreti della nuova Volkswagen ID.4 2021 [FOTO] (7)

Scopriamo insieme i dieci segreti della nuova DS7 Crossback, il primo Suv sviluppato appositamente per il brand DS!

Sono ben undici in un solo mese i raggiri messi in atto sul web ai danno di cittadini novaresi, scoperti dalla Polizia di Stato. Le vittime sono persone dai 20 ai 60 anni, ingannate con modalità molto ...Scopriamo insieme i dieci segreti della nuova DS7 Crossback, il primo Suv sviluppato appositamente per il brand DS!