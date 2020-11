Perché è ora che l’Italia abbia un suo istituto per la cybersecurity (Di martedì 17 novembre 2020) (Foto: Getty Images)di Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) Accogliamo con enorme entusiasmo la notizia della creazione dell’istituto italiano di cybersicurezza, prevista nell’ultima legge di bilancio. Crediamo che l’istituzione di una simile fondazione possa contribuire a rafforzare il Paese su un piano ormai diventato centrale e strategico sia per la nostra industria sia per la sicurezza degli stessi cittadini. La crescita delle minacce informatiche, particolarmente acuita dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, impone alla nazione delle scelte radicali in materia di riorganizzazione e di avanzamento tecnologico. A sfide straordinarie devono corrispondere misure adeguate, e questo è il caso con la sicurezza ... Leggi su wired (Di martedì 17 novembre 2020) (Foto: Getty Images)di Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio nazionale didel Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) Accogliamo con enorme entusiasmo la notizia della creazione dell’italiano di cybersicurezza, prevista nell’ultima legge di bilancio. Crediamo che l’istituzione di una simile fondazione possa contribuire a rafforzare il Paese su un piano ormai diventato centrale e strategico sia per la nostra industria sia per la sicurezza degli stessi cittadini. La crescita delle minacce informatiche, particolarmente acuita dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, impone alla nazione delle scelte radicali in materia di riorganizzazione e di avanzamento tecnologico. A sfide straordinarie devono corrispondere misure adeguate, e questo è il caso con la sicurezza ...

