Ora si dice pure che il debito si può cancellare (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo l'intervista a La Repubblica del presidente del Parlamento europeo Sassoli, un altro tema scabroso, tra quelli afferenti all'universo della finanza pubblica e alla natura della moneta moderna, è stato sdoganato nel dibattito politico nazionale: il debito degli Stati, o parte di esso, può essere cancellato. Ma come, sarebbe come se una famiglia decidesse a piacimento come e quando liberarsi dai debiti contratti per comprare la casa o l'automobile, per far studiare i figli, direbbe l'avveduto amico incontrato al bar. … Continua L'articolo Ora si dice pure che il debito si può cancellare proviene da il manifesto.

