LIVE Tsitsipas-Rublev 6-1 4-5, ATP Finals 2020 in DIRETTA: Tsitsipas serve per rimanere nel set (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Rublev, 4-5! Nuovo servizio vincente per il russo, ora Tsitsipas dovrà servire per rimanere nel set. 30-40 Tsitsipas vuole attaccare la seconda di Rublev, ma è ottimo il servizio del russo. 30-30 In corridoio la risposta di Tsitsipas. 15-30 Tsitsipas si difende strenuamente sul controtempo avversario, poi pizzica la riga spiazzando Rublev. 15-15 Peccato per il russo, che mantiene il controllo dello scambio ma poi sbaglia il rovescio. 15-0 Va profondo Rublev e attacca con il dritto. GAME Tsitsipas, 4-4! Altro ace centrale del greco. 40-15 Prova ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 4-5! Nuovo servizio vincente per il russo, oradovrà servire pernel set. 30-40vuole attaccare la seconda di, ma è ottimo il servizio del russo. 30-30 In corridoio la risposta di. 15-30si difende strenuamente sul controtempo avversario, poi pizzica la riga spiazzando. 15-15 Peccato per il russo, che mantiene il controllo dello scambio ma poi sbaglia il rovescio. 15-0 Va profondoe attacca con il dritto. GAME, 4-4! Altro ace centrale del greco. 40-15 Prova ...

zazoomblog : LIVE Tsitsipas-Rublev 3-0 ATP Finals 2020 in DIRETTA: il greco prova già la fuga - #Tsitsipas-Rublev #Finals… - zazoomblog : LIVE Tsitsipas-Rublev ATP Finals 2020 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori - #Tsitsipas-Rublev #Finals #DIRETTA: - infoitsport : ATP Finals 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Dominic Thiem supera Tsitsipas. Più tardi in campo Na… - zazoomblog : LIVE Thiem-Tsitsipas 7-6 4-6 5-2 ATP Finals 2020 in DIRETTA: il greco al servizio per salvare il match - #Thiem-Ts… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Reazione di #Tsitsipas che si prende il #secondoset con #Thiem! 1-1 (6-7 6_4). #live -