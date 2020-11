Fincantieri, accordo per monitoraggio infrastrutture autostradali (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Fincantieri NexTech (già Insis S.p.A.), controllata di Fincantieri e solution provider nei settori dell'informatica e dell'elettronica, ha firmato con Autostrade Tech, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, e Ibm, un accordo pluriennale per l'attivazione, la commercializzazione e la manutenzione congiunta di un sistema di nuova generazione per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture autostradali, che entrerà in esercizio sulla rete Aspi alla fine del mese. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di Aspi, che ha da tempo dato avvio a un progetto finalizzato alla sorveglianza di ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie della propria rete. Fincantieri NexTech, che annovera competenze in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 12 nov. (Adnkronos) -NexTech (già Insis S.p.A.), controllata die solution provider nei settori dell'informatica e dell'elettronica, ha firmato con Autostrade Tech, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, e Ibm, unpluriennale per l'attivazione, la commercializzazione e la manutenzione congiunta di un sistema di nuova generazione per ile la sicurezza delle, che entrerà in esercizio sulla rete Aspi alla fine del mese. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di Aspi, che ha da tempo dato avvio a un progetto finalizzato alla sorveglianza di ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie della propria rete.NexTech, che annovera competenze in ...

