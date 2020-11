“È tutto vero!”. Doc – nelle tue mani, la conferma arriva proprio da Luca Argentero (Di martedì 17 novembre 2020) Penultimo appuntamento con “Doc – nelle tue mani”, la fiction di successo che racconta la vera storia di Pierdante Piccioni, medico di Pavia che nel 2013 ha perso la memoria dopo un grave incidente stradale. Il dottore stava andando a lavoro, all’Asst di Lodi, dove faceva il primario del Pronto soccorso e lungo la strada la sua macchina ha sbandato in curva finendo fuori strada. Pierdante Piccioni finisce in coma e quando si risveglia nella sua memoria c’è un buco di 12 anni. Nella fiction di Rai Uno è Luca Aregentero a vestire i suoi panni e per la rete ammiraglia è stato un vero successo di ascolti. Un risultato che ha convinto la Rai a mandare in onda un solo episodio in modo tale da far durare di più la messa in onda.



